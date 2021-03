¿Marca récord? Hubble captura una imagen de una galaxia espiral a 100 millones años luz de la Tierra

El crecimiento de la actividad en las redes sociales oficiales de Hubble genera fascinación pero al mismo tiempo algo de nostalgia. Es el claro mensaje para los entusiastas de la astronomía, que el telescopio espacial está a punto de ser desactivado. Sin embargo no se va en blanco. Deja en su retiro un montón de descubrimientos y recuerdos. Además de un aporte invaluable para la ciencia.

El más reciente se remonta a una galaxia lejana, que específicamente se encuentra a 100 millones años luz de la Tierra. Por lo tanto, muchos se preguntarán si esto es un récord y la verdad es que no. Hubble tiene una llegada mucho más profunda. De hecho, recientemente se recordó cuando rompió el récord y llegó hasta los 13.4 billones de años luz.

Why is this massive star dimming? Hubble is on the case! 🔎

Material cast off from VY Canis Majoris forms a dust cloud that obstructs the star’s light. This star is so big that if it replaced our Sun, it'd extend between the orbits of Jupiter and Saturn: https://t.co/nb5cXfnRIw pic.twitter.com/0hNliTXb4R

— Hubble (@NASAHubble) March 4, 2021