HBO Max sube por accidente Zack Snyder's Justice League y esto opinan quienes la vieron

Los fans del cada vez más incierto Universo Extendido de DC Comics (DCEU) fueron testigos de un milagro accidental en HBO Max mientras estaban a la espera del estreno de lo que ahora conocemos como Zack Snyder's Justice League.

Esta producción, que representa algo así como el corte original, pero remezclado, con escenas nuevas, pero fieles a las ¿originales? o algo así de Justice League dirigida por Zack Snyder, fue filtrado por la plataforma de streaming de la manera más extraña y hasta torpe.

Pero gracias a ello algunos afortunados pudieron ver la primera hora de esta saga y detonó muchas opiniones que obviamente reventaron internet.

Todo sucedió en Estados Unidos donde se liberó el estrenó de la nueva cinta animada de Tom & Jerry a través de HBO Max.

Sin embargo, aquellos inocentes suscriptores que ingresaron al título para reproducirlo se toparon en su lugar con un mensaje de error.

La cosa curiosa aquí es que luego de cerrar la ventana de notificación del fallo de inmediato comenzaba a reproducirse Zack Snyder's Justice League:

Fue cuestión de segundos para esto se volviera viral y obviamente más de una persona aprovechó el glitch en HBO Max para ver el corte de la cinta con duración de tres horas con 59 minutos.

Según marca The Hollywood Reporter el fallo efectivamente fue reconocido por portavoces de la plataforma de streaming y fue arreglado al poco tiempo.

Quienes habían empezado la cinta sin embargo pudieron ver cerca de una hora de la misma antes de que la transmisión fuera cortada.

All I'll say is that the new scenes, that I've seen, really add more depth to Ben Affleck's Bruce Wayne/Batman. If I say anymore it'll wind up being more spoilery. And I am anti-spoiler.

— DuoMatrix (@DuoMatrix) March 9, 2021