Ghost of Tsushima: desarrolladores se vuelven embajadores de la isla en la vida real

Ghost of Tsushima logró hacer que la isla real en Japón fuera vista por todo el mundo y ahora parece que los desarrolladores ya son embajadores.

Ghost of Tsushima fue catalogado como el mejor juego de PlayStation del año pasado, todo gracias a sus bellos paisajes, sus visuales impactantes, su narrativa única y sus mecánicas sin par.

La verdad es que es un título que debes jugar al menos una vez en tu vida, pues se puede notar la manera en que los desarrolladores lo hicieron con amor y mucha atención al detalle. Pero ahora los desarrolladores son permanentemente embajadores de la isla de Tsushima en la vida real.

En agradecimiento al esparcimiento cultural

La isla de Tsushima es realmente pequeña y desconocida en comparación con otras dentro del territorio de Japón, es por eso que muchas personas alrededor del mundo no había escuchado hablar de esta isla en toda su vida, al grado de que cuando supimos del juego en cuestión, no se sabía si el lugar era real o no. Lo juro, había confusión en Internet.

Es gracias a este título de PlayStation que las personas comenzaron a ver a la isla, a visitarla y a elevar su economía de manera que nunca antes se había visto. Esto obviamente hizo felices a los habitantes y a las autoridades.

Es gracias a esto que el director del juego Nate Fox y el director creativo, Jason Connell, serán nombrados embajadores de la Isla de Tsushima, algo que se llevará a cabo por medio de una ceremonia en donde participará la gente de Sony PlayStation de Japón.

Curiosamente, la isla también era desconocida entre la gente de Japón y no conocían las historias que ocurrieron en el periodo Gen-ko, y no fue sino hasta que este juego llegó al mercado que muchas personas dentro del país asiático lograron conocer más acerca de este increíble lugar.

Sin duda es un honor que muchos desearían tener en sus vidas y estamos muy felices de que se les reconozca por su gran trabajo y aportación a la cultura japonesa.