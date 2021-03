Facebook quiere sumar tecnología de reconocimiento facial a sus lentes inteligentes, pero…

Facebook trabaja para añadir tecnología de reconocimiento facial a sus lentes inteligentes, que llegarían al mercado en 2022.

Sin embargo, sus desarrolladores saben que llegarán nuevas polémicas con este avance. “No sabemos dónde equilibrar esas cosas”, señaló Andrew Bosworth, director de Facebook Reality Labs, citado por BuzzFeed.

La declaración ocurrió durante una reunión de la compañía de Mark Zuckerberg.

¿En qué consiste el reconocimiento facial en los lentes inteligentes? La persona que los usa puede reconocer a alguien cuyo nombre ha olvidado, o si tiene ceguera parcial, explicó Bosworth.

“Cuando los beneficios son tan claros, los riesgos también lo son”, indicó el director de Facebook Reality Labs.

La compañía acordó recientemente el pago de 650 millones de dólares en Illinois debido a la violación de la Ley de Privacidad de Información Biométrica. Unas gafas como las planteadas originarían una lluvia de demandas similares.

“Es un tema enormemente controvertido, y tiene buenas razones”, apuntó Bosworth en un tuit posterior. “Hemos sido abiertos acerca de nuestros esfuerzos para construir estos lentes y todavía estamos en las primeras etapas”.

We’ve been open about our efforts to build AR glasses and are still in the early stages. Face recognition is a hugely controversial topic and for good reason and I was speaking about was how we are going to have to have a very public discussion about the pros and cons. (1/2) https://t.co/PFNSoBpcni

— Boz (@boztank) February 25, 2021