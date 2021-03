Dragon Ball: estos son los únicos cinco rivales que Goku se atrevió a matar en combate

Es un guerrero impresionante, pero noble como ningún otro personaje. En estas cinco peleas no tuvo otra opción.

Todos los fanáticos de Dragon Ball conocen la forma de ser de su personaje principal: Goku. En primer lugar, es un maniático de las artes marciales y los combates. Siempre que hay un rival poderoso se emociona y saca fuerzas de donde no tiene para no dejar morir la pelea. Y aunque el rival sea muy malvado, siempre intenta dejarlo con vida. A excepción de estas cinco oportunidades, en donde no le quedó de otra.

Mayor Black: Patrulla Roja en Dragon Ball

Históricamente Goku tiene unos rivales que aparecieron desde que el pequeño saiyajin apenas aprendía sus primeras técnicas. Se trata de la famosa, poderosa y despiadada Patrulla Roja. Dentro de este grupo de criminales estaba el Mayor Black, con quien Goku tuvo una gran batalla en la que pudo perder. Finalmente el pequeño del báculo sagrado acabó con el rival y su robot.

Tambourine, hijo de Pikoro

Este personaje pudo haber quedado con vida en la primera etapa de Dragon Ball. Pero cometió el error, no solo de derrotar a Goku en un primer combate, sino que después se burló de la muerte de Krilin. Entonces, cuando hubo una revancha, un grandioso Kame Hame Ha lo destruyó por completo. Tambourine era hijo del gran rey Pikoro, el malvado, que además es el siguiente de nuestro conteo.

Pikoro Daimakú

Es uno de los villanos más malvados de Dragon Ball y para que Goku lo venciera tuvo que sufrir mucho. Es una de las batallas más feroces de esta primera etapa de la historia. Las emociones se hicieron presente y todo terminó en favor de nuestros héroes. Goku tuvo una segunda batalla con un personaje que se desprende de este. Se trata del Piccolo que conocemos: hijo de este villano.

Yakon

Yakon es un personaje poco relevante, pero que Goku tuvo que matar porque era la única forma de avanzar. Este villano ya es de las historias de Dragon Ball Z y pertenece al arco de Majin Buu. Mientras están en la nave de Babidi, Goku, Vegeta y Gohan van bajando por los pisos, enfrentando rivales. Allí aparece Yakon, quien se come la energía de sus rivales. Entonces Goku le dio de más y lo destruyó.

Majin Buu

Es uno de los momentos más épicos de Dragon Ball Z. Goku vence al pequeño y malvado Majin Buu estando en otro planeta y con la ayuda de la energía de todos los humanos. Levanta sus brazos forma la Genkidama. Antes Vegeta soportó una paliza para darle tiempo a nuestro héroe.