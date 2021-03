Disney+ superó los 100 millones de suscriptores, un nuevo hito

Disney+ superó los 100 millones de suscriptores, apenas dos años después de su aparición y tres meses luego de su llegada a Latinoamérica. Bob Chapek, CEO de Disney, anunció el hito durante la junta anual de accionistas de la empresa.

La explosión de los meses más recientes, gracias a los éxitos de The Mandalorian, Soul y WandaVision, ayudó al logro.

Apenas en enero se dio a conocer que la plataforma de contenidos audiovisuales llegó a 94.9 millones de clientes. Y a mediados de 2020, la cifra ascendía a 54.5 millones de suscriptores.

La meta de Disney+ es superar a Netflix, pero aún el camino está lejano. Netflix es la principal plataforma en todo el mundo, con más de 200 millones de suscriptores.

“El enorme éxito de Disney+ nos ha inspirado a ser incluso más ambiciosos”, señaló Chapek. Buscamos incrementar significativamente nuestra inversión en el desarrollo de contenido de alta calidad”.

“De hecho, nos fijamos un objetivo de más de 100 nuevos títulos por año. Esto incluye Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars y National Geographic”.

Sigue Chapek, citado por el portal Deadline: “Nuestro negocio directo al consumidor es la máxima prioridad de la compañía. Y nuestra sólida cartera de contenido seguirá impulsando su crecimiento”.

De acuerdo con las estimaciones de Disney, el servicio de streaming tendrá entre 230 y 260 millones de suscriptores para 2024.

Durante la pandemia, Disney+ se convirtió en la mejor compañía para estar en casa, sobre todo con niños pequeños. El contenido de Star Wars, con The Mandalorian a la cabeza, y el de Marvel, con WandaVision, se convirtió en las principales armas.

Ahora se espera que todo repunte aún más, con la presencia de Star+ en la plataforma para Norteamérica, Europa y otras partes del mundo, salvo Latinoamérica.

Para el 19 de marzo también está pautado el estreno de Falcon y el Soldado del Invierno, sobre los dos personajes de los Avengers en la vida post Capitán América.

Falcon y el Soldado del Invierno es creado por Malcolm Spellman, y lo dirigirá Kari Skogland. Cuenta con Anthony Mackie en el papel de Falcon, mientras que Sebastian Stan es el Soldado del Invierno.

☆ The legacy continues ☆ The Falcon and the Winter Soldier, a Marvel Studios' Original Series, starts streaming March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/joYNmQozhK

— The Falcon and the Winter Soldier (@falconandwinter) March 10, 2021