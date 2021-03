Disney+: El éxito de la plataforma es impulsado por adultos sin hijos, según el CEO

Bob Chapek, CEO de Disney, también habló de los cambios respecto a la “mentalidad de cine” durante la pandemia. ¿En qué consisten?

Cuando se habla de Disney, lo primero que viene a la mente es la niñez. Con la aparición de Disney+, muchos pensaron en el entretenimiento de los niños.

Y las estadísticas han dado a entender que son los adultos sin hijos los que han impulsado la plataforma.

Bob Chapek, CEO de Disney, informó que el interés de los hogares sin niños lo sorprendió gratamente. Aunque sabían que la plataforma sería un éxito, no consideraban las proporciones.

El impulso de la adultez a Disney+

“Lo que no nos dimos cuenta fue el atractivo no familiar que tendría un servicio como Disney+”, señaló Chapek en la Conferencia de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones de Morgan Stanley.

Citado por Reuters, Chapek indicó: “De hecho, más del 50% de nuestro mercado global no tiene hijos”.

Producciones como The Mandalorian y Wandavision han sido fundamentales en el éxito de la plataforma, lanzada en 2019 y que llegó a Latinoamérica a finales de 2020.

“Cuando el 50% de las personas en Disney+ no tienen hijos, realmente cuentas con la oportunidad ahora de pensar mucho más ampliamente sobre la naturaleza de tu contenido”, recalcó Chapek.

Para 2021 se espera la entrada de Star+, antiguo Fox, dentro de la plataforma de Disney+. En principio abarca Norteamérica, Europa y otras partes del mundo. Esto expandiría mucho más todo lo ganado.

Lamentablemente, para Latinoamérica serían dos servicios separados.

Hasta el 2 de enero de 2021, Disney+ registró 94.9 millones de clientes en todo el mundo. Las proyecciones para finales del año fiscal 2024 son de 350 millones de suscriptores.

¿Adiós a los cines?

Chapek también habló sobre los cambios de las personas en su percepción respecto al cine.

La pandemia ha obligado a la gente a quedarse en casa, lo que frenó el estreno de varias películas en las salas. Otras optaron por las plataformas para sus lanzamientos.

El CEO de Disney dice que esto es difícil que cambie, incluso, cuando pase la pandemia.

“El consumidor es probablemente más impaciente que antes, particularmente ahora que ha tenido el lujo de conseguir títulos en casa cuando los quieren”, señaló, citado por Bloomberg.

“Ciertamente no queremos hacer nada como cortar las piernas de una exposición en teatro. Pero el viejo enfoque, donde una película podría estar fuera de los cines y todavía no estar disponible en casa, ya no es viable”.