Asus lanza el poderoso celular gamer ROG Phone 5 y tiene hasta 18 GB de RAM

Se saltaron el 4.

Asus anunció su nuevo celular gamer ROG Phone 5, que tiene algunas especificaciones técnicas tan por encima de lo necesario que es para volverse loco.

Esta saga siempre se ha caracterizado por tener los mayores caballos de fuerza posible en todo aspecto y así ser del agrado del exigente mundo de los asiduos a los videojuegos.

¿Pero cómo pasamos del ROG Phone 3 al ROG Phone 5? Esto ya ha pasado en la industria móvil con marcas provenientes de Asia, donde en varios lados el 4 es un número de mala suerte y se salta. A pesar de que la marca no lo ha confirmado oficialmente, y probablemente nunca lo haga, esa es la razón para dar este salto.

En su interior cuenta con el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 888 y hasta 18 GB de DRAM, lo que podría parecer una locura, y quizás lo es, pero te aseguras que por varios años estará vigente, al menos en este apartado.

El teléfono tiene dos baterías de 3000 mAh ¿Pero por qué? De esta forma se pueden llenar más rápido y permiten mejor ventilación. Es de 65W la carga y todo lo necesario viene en la caja.

La pantalla es de casi 6.8 pulgadas y corre a impresionantes 144Hz, con tecnología HDR10+. No tiene un notch o agujero en la pantalla, siguiendo la costumbre de mantener lo más limpio posible el frontal.

Tiene un sistema de refrigeración avanzado, que manteniene siempre fresco el equipo, incluso en las situaciones más demandantes. Está compuesto de una cámara de vapor 3D remodelada y láminas de grafito.

Lo que lo hace "gamer" son los gatillos aéreos AirTrigger 5, que ahora son compatibles con más juegos y ROG Vision desde la versión Pro, que es un panel matriz de luces LED personalizable en el posterior, el sueño de varios. Además hay todo un ecosistema de accesorios. Por cierto, vendrá con Android 11.

Tiene un sistema de triple cámara, siendo la principal de 64 MP, un gran angular de 13 MP y un macro de 5 MP. A pesar de que a su target quizás no le importa mucho esto último, lo que sí puede ser extra relevante es que tiene un sistema mejorado de parlantes dobles DIRAC para mejor consumo multimedia y juego, además del amado y nunca olvidado puerto de audífonos, al que se le suma un DAC EDD de alta fidelidad.

La versión normal costará desde los 799 euros, llegando a los 1399 euros con la versión Ultimate, que tiene botones traseros extra y ROG Vision. Saldrá en mayo, pero no tenemos un día específico. Sobre su llegada a Latinoamérica no existe una versión oficial, pero hace bastantes años que no nos honran con un lanzamiento por estos lares.