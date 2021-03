Apple ahora permite transferir automáticamente archivos de iCloud a Google Fotos

De tres a 7 días se tarda el proceso de transferencia de un servicio a otro.

Los usuarios con iOS ahora tienen la oportunidad de transferir fotos y videos de iCloud a Google Fotos de forma automática. Sin embargo, para realizar está acción deben esperar unos días.

WhatsApp web al fin soporta videollamadas de escritorio WhatsApp se actualiza y por fin permite que los usuarios de la versión web para escritorio participen en videollamadas.

Este nuevo servicio te ahorrará tiempo y esfuerzo pese al tiempo de transferencia, porque evita la descarga manual de fotografías y videos de iCloud para la transferencia a otro servicio.

Además de eso, se necesita que el usuario inicie su cuenta Apple ID en la sección Datos y privacidad.

¿Cómo funciona este nuevo servicio?

Es importante señalar que este servicio de transferencia que realiza iCloud Fotos a Google fotos no elimina ni modifica los archivos guardados, ya que lo enviado en una copia, por lo que el usuario debe disponer de espacio suficiente.

Spotify: así puedes cambiar la barra de reproducción por sables de luz de Star Wars Si quieres descubrir un gran easter egg de Star Wars dentro de Spotify, entonces aquí te decimos cómo es que puedes hacerlo desde tu ordenador.

Apple ha explicado que el usuario recibirá un email de la petición y de cuando se haya realizado la transferencia, tras haberse cumplido los tres o siete días. Se trata de una notificación básicamente.

La compañía explica en su web que la transferencia tarda entre tres y siete días en completarse, y que el usuario recibirá una notificación por 'email' tanto de la petición como una vez se haya realizado. Sin embargo, algunas cosas no podrán transferirse. La compañía declaró que los álbumes compartidos, álbumes inteligentes, contenido de transmisión de fotos, fotos en vivo, algunos metadatos y medios que no se almacenan en la fototeca de iCloud no vendrán para el paseo.