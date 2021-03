Apple presentaría sus nuevos AirTags, AirPods, iPad Pro y Apple TV en dos semanas

Hay una franca intriga y alta expectativa por los nuevo productos que podría presentar Apple al cierre de su primer trimestre de 2021.

Desde hace rato se viene hablando que sería cuestión de pocos días para que los chicos de Cupertino revelen por fin la fecha oficial de su evento.

Se afirma que presentarán un montón de dispositivos cuya existencia se rumora desde el año pasado y hoy por fin tenemos una fecha tentativa tangible.

Desde primeras horas de este lunes 8 de marzo de 2021 múltiples leakers, como Jon Prosser, han comenzado a difundir el dato de que el próximo evento de Apple se realizaría el próximo martes 23 de marzo de 2021.

Esta fecha se contrapone a reportes previos que apuntaban a una semana antes para la realización de la keynote.

Updated info from a reliable source 👇

Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV

Take that however you’d like…

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021