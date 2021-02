WhatsApp Web: Paso a paso para saber quién está en línea sin entrar a su perfil

La versión web de la aplicación de mensajería instantánea tiene algunos trucos que muchos desconocen.

El estatus de tus contactos forma parte de los intereses de muchos usuarios en WhatsApp que desean iniciar una conversación dentro de la plataforma.

Es por eso que la aplicación propiedad de Facebook tiene disponible un mecanismo para identificar si un usuario está disponible o no y es el estatus de "En Línea".

Sin embargo, para descubrirlo es necesario entrar al chat de cada persona, a diferencia de otras plataformas que desde una perspectiva más amplia puedes identificar cuál se encuentra disponible y quién no.

A continuación conocerás un pequeño truco en WhatsApp Web para identificar a esos usuarios que está "En Línea" sin entrar a su perfil.

WhatsApp Web

Para este truco lo que debes hacer es instalar la extensión WA Web Plus for WhatsApp a través de la Chrome Web Store.

Con la ayuda de esta herramienta podrás observar un círculo verde que rodea la foto de todos los contactos que estén en línea en ese momento.

Está extensión también puedes:

Ocultar todos los mensajes de chat recientes.

Ocultar todos los nombres de los contactos.

Ocultar todas las imágenes de contacto.

Ocultar la ventana de chat actual.

Un solo clic enviar thump up emoji (Me gusta).

Inicia el chat con cualquier número de teléfono que no esté en tu lista de contactos.

Modo nocturno.

Riesgo

El riesgo de esta extensión es que forma parte de las funciones desarrolladas por WhatsApp Plus, una plataforma que WhatsApp estrictamente tiene prohibido.

En sus blog, WhatsApp advierte: "las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Por lo tanto, descargar esta extensión estará a tu riesgo.