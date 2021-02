WhatsApp Plus Versión 10: ¿cómo descargarla y qué actualizaciones tiene?

En medio de la polémica que envuelve a WhatsApp, la APK Plus lanza una actualización con nuevas funciones.

Entre las muchas alternativas que hay en aplicaciones de mensajería, se encuentra WhatsApp Plus. Si no la conoces, esta es una APK que emula las funciones originales de WhatsApp y además añade nuevas. No es oficial y no se encuentra disponible en la Play Store, por lo que te advertimos que podrías estar expuesto a sanciones. Sin embargo, cada día suma más adeptos y es gracias a opciones cómo las que acaban de añadir.

Identifican a esta nueva versión como WhatsApp Plus V10. Y entre sus nuevas funciones hay notificaciones para cuando te mencionen en un grupo de WhatsApp. Reseña el portal Depor que sale un arroba en tu pantalla de inicio que sirve como alerta.

Otra de las nuevas modificaciones deja atrás el entrar en un chat para saber si un contacto está en línea. En cambio, en tu listado de contactos se identificarán los que se encuentran conectados, con un punto verde a su lado.

Para descargar WhatsApp Plus V10

Para descargarlo solo tiene que hacer clic en este link exclusivo de la APK. Recuerda que esta no es una app oficial y podrías estar sujeto a sanciones del programa original. Siempre en los casos que se detecte tu actividad en este software.

El portal mencionado hace énfasis en que la aplicación original de WhatsApp no debe estar descargada en tu dispositivo, para que la APK se baje sin inconvenientes.