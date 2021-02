WhatsApp: Por estás aplicaciones puedes perder tu cuenta en la aplicación

La prohibición de algunas aplicaciones externas están expuestas en sus políticas de uso.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, por eso existe el interés de muchos programadores en desarrollar aplicaciones externas que faciliten el uso de la app propiedad de Facebook.

Sin embargo, WhatsApp ha reiterado que el uso de aplicaciones no oficiales son causantes de la suspensión de la cuenta dentro de la plataforma.

Es decir, si cuentas con las aplicaciones que vamos a nombrar a continuación, es muy probable que tarde o temprano tu cuenta sea suspendida.

Aplicaciones prohibidas para WhatsApp.

En sus políticas de uso, WhatsApp es muy claro al asegurar que aquellos usuarios que tenga WhatsApp Plus y GB WhatsApp infringen las normas establecidas por la aplicación. Por lo tanto recomienda desinstalarla automáticamente.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente".

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", señala en su sitio web.

A pesar que muchos usuarios manifiestan las maravillas de WhatsApp Plus, debes estar consiente de que al usar esas apps, corres el riesgos de que tú cuenta sea suspendida.