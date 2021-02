WhatsApp cumple 12 años y en su mensaje de felicitaciones te recuerdan que van por tus datos

Un 24 de febrero, pero del año 2009 nacía la aplicación de mensajería más descargada de todo el planeta: WhatsApp. Por lo tanto, a través de sus redes sociales oficiales, emitieron un mensaje que poco tenía que ver con la celebración de un año más de vida. No había pastel o velas. Desde la aplicación se dedicaron a recordarte que van por tus datos.

De alguna y otra forma van a implementar sus nuevas políticas de seguridad. Entonces te lo recuerdan el día que cumplen 12 años en funcionamiento. WhatsApp intentó ejecutar la modificación a principios del 2021. Pero estuvo en el centro de la polémica, porque muchos usuarios rechazaron los términos.

En concreto, WhatsApp quiere compartir los datos de sus usuarios con Facebook y a muchos no les parece buena idea. Esto generó que millones de personas descargaran Telegram, pero sin abandonar al popular servicio.

Eso no quiere decir quela empresa abandonó la idea de compartir datos con Facebook. Desde la corporación manifestaron que postergaron la medida y la van a presentar de una manera distinta los próximos meses.

De hecho, el mensaje de cumpleaños demuestran que en realidad el cambio en las políticas de seguridad va y no hay forma de detenerlo.

Después de sacar músculo recordando que tienen más de 2 mil millones de usuarios que envían alrededor de 100 mil millones de mensajes diariamente, tocaron el tema de la privacidad en su mensaje.

"Estamos y continuaremos comprometidos con su privacidad con el cifrado de extremo a extremo. Siempre y para siempre", escribieron en un postero de Twitter y finalizaron con un "¡Felices 12 años WhatsApp!".

More than two billion users turn to WhatsApp each month to send 100 billion messages and to connect more than one billion calls each day. We are and will continue to be committed to your privacy with end-to-end encryption. Always and forever. Happy 12 years WhatsApp! pic.twitter.com/a61wqDassg

— WhatsApp (@WhatsApp) February 24, 2021