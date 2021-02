WandaVision: teoría confirma que Pietro no es Mephisto

En WandaVision se nos presenta a Pietro como alguien muy extraño, pero a pesar de lo que todos piensan, hay evidencia que muestra que no es Mephisto.

WandaVision nos ha mostrado que no podemos confiar en nada lo que vemos dentro de las serie y es gracias a ello que han surgido muchas teorías sobre lo que está pasando realmente en esta historia y una de esas teorías es que Pietro es Mephisto.

Aunque podría tener sentido de alguna manera, la realidad es que hay más pistas que apuntan a que Pietro no es Mephisto en absoluto, sino que realmente es una persona que regresó de la muerte.

Todo gracias a un poder mutante

En el episodio 6 de la serie podemos encontrar a un Pietro muy grosero con Wanda, quien parece que solamente quiere molestarla o que no la respeta para nada. Eso podría darnos a entender que no es quien dice ser, sino que podría ser alguien (Mephisto) tomando su lugar… ¿o no?

Una teoría que se me ocurrió a partir de una canción de Dance Dance Revolution nos demuestra que Pietro realmente es él mismo, y a la vez no lo es. ¿Cómo es posible esto? Muy fácil, pues el personaje pudo haber revivido gracias a los poderes de una mutante que muchos olvidaron que es importante en House of M.

Aquí tienes la teoría completa en video, de parte de un servidor.

Esto quiere decir que hemos estado viendo a la serie de manera errónea este tiempo, pues Wanda no sería quien está reviviendo a los seres vivos, sino que esa es la tarea de la mutante conocida como Butterfly. Una mutante con los poderes de hacer que las personas recuperen sus recuerdos y con la habilidad de revivir a los seres vivos, pero sin alma y sin empatía, básicamente volviéndolos sociopatas.

El hecho de que Vision y Pietro se puedan ver con sus heridas de muerte y como zombies podría darnos a entender que están vivos pero sin alma, justo lo que parece pasar con Pietro y su mala actitud y con Vision, quien nunca le había gritado a Wanda.

Sin duda es una teoría que cambia todo lo que conocíamos y es gracias a una canción de Dance Dance Revolution.