WandaVision: explicando la escena post créditos del episodio 8

La escena post-créditos del episodio 8 de WandaVision nos puede decir con exactitud lo que está ocurriendo y a continuación te explicamos todo.

El episodio 8 de WandaVision por fin explicó muchos de los misterios que rodean la serie y uno de ellos podría estar relacionado con la escena post créditos que vemos en este capítulo.

Cabe mencionar que vienen spoilers para esta serie, así que si no has visto el episodio 8, entonces no te conviene seguir leyendo. Quedas advertido.

SPOILERS A PARTIR DE AQUÍ

En la escena post créditos pudimos ver que Hayward por fin logró aquello que tanto estuvo intentando hacer, lo que es revivir al mismísimo Vision, pero como pudimos ver, este Vision tiene un color muy distinto al original.

Esta es una prueba de que hay dos agentes nuevos en juego, uno que intentó destruir el multiverso y otro que intentó robarse el lugar de Vision dentro de Los Vengadores.

Dentro de los cómics de Marvel podemos conocer a un villano que se llama Proctor, un super humano que solía ser conocido como Black Knight, pero es un Black Knight de un universo alterno a la Tierra-616 (la tierra oficial de Marvel). Este villano se enamoro de una Eterna de nombre Sersi, quien lo aceptó como pareja pero terminó aburriéndose de él después, cosa que lo volvió.

Fue aquí entonces que, sucumbiendo a la maldición de la sangre de la Ebony Blade (una maldición que el Black Knight original logró vencer) este obtuvo poderes inimaginables, a tal grado que destruyó su tierra de origen, la Tierra-374.

Después de eso, comenzó a viajar a Tierras de Marvel alternas con la misión de matar a todas las versiones de Sersi en el multiverso. Para ello incluso reunió a un grupo de antiguos Vengadores de realidades alternas a quienes convenció que sus Tierras habían sido destruidas por Sersi, haciendo que se unieran a él en su búsqueda para destruir a todas las Sersi. Este grupo se llamó Gatherers.

Aquí es donde entra la Tierra-616 y su versión de Sersi. Cuando Proctor llegó a esta Tierra-616, tuvo que matar a algunas de las versiones de los Vengadores de la esa Tierra para que aquellos de su equipo pudieran sobrevivir. Haciendo que la versión Gatherer de ese Vengador pudiera sincronizarse con la realidad en la que se encontraba ahora.

¿Y qué tiene esto que ver con WandaVision?

Uno de los Vengadores que fueron reemplazados por Proctor fue el mismísimo Vision, quien fue secuestrado por los Gatherers y su consciencia fue trasladad a la de un cuerpo muy similar al suyo, pero blanco. Este otro Vision fue conocido entonces como Anti-Vision y logró infiltrarse a los Vengadores con éxito.

El secuestro y la clonación de Vision ocurrió después de que los hijos de Wanda y Vision regresarán a formar parte de Mephisto, pues ellos eran una parte de la esencia de este ser sobrenatural, lo que volvió loca a Wanda por completo. Sí, estamos hablando de Billy y Tommy.

Es decir, Hayward puede ser el mismísimo Proctor, pues cumple con muchas de sus características, primero siendo el que tiene un cuerpo blanco de Vision, al cuál logró revivir de manera efectiva y segundo, parece tener una necesidad de matar a Wanda.

Por otro lado, Sersi (Tierra-616) se unió a los vengadores en un momento en los cómics y curiosamente, fue poseída por las gemas del infinito. Eso quiere decir que es una heroína muy importante en esta trama que tal vez podamos ver después, o tal vez ya hayamos visto.

Aquí es pura especulación, claro, pero podría ser que la Wanda de un mundo alterno destruyó el mundo original de Hayward y este ahora busca matarla en todas las realidades. Incluso este Hayward pudo haber matado al Hayward original para tomar su lugar como director de S.W.O.R.D. Este podría ser el inicio del multiverso en Marvel, pues todo se conecta de manera natural con los cómics.

No olvides que leíste esto primero aquí, en FayerWayer y gracias a Miguel Bravo.