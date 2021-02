WandaVision: este es el episodio de Malcolm que aparece en el episodio 8

Una escena muy interesante de WandaVIsion nos presenta a un episodio real de Malcolm el de en Medio, y aquí te diremos cuál episodio es.

En el octavo episodio de WandaVision pudimos conocer muchas cosas interesantes y una de esas tantas que vimos fue la historia de Wanda antes de que iniciara la seria que ahora estamos viendo. Sinceramente respondió muchas dudas y ahora las cosas van quedando mucho más claras.

Antes de continuar, aquí hay spoilers, como siempre. Así que si no has visto el episodio 8, corre a verlo.

Spoilers a partir de aquí.

Wanda parece haber tenido una gran obsesión por las sitcom desde que era niña, pues su familia parecía fanática de estas producciones de Estados Unidos.

Una de las series que Wanda vio por año fue Malcolm in the Middle, una serie que extremadamente famosa gracias a la gran calidad de su guion y a las buenas actuaciones de su reparto. Y es justamente esta serie la que se puede ver en un pasado cercano al inicio de WandaVision, en donde Wanda aún está triste por la muerte de Pietro a manos de Ultron y Vision decide llegar a consolarla.

En el episodio de Malcolm podemos ver cómo es que Hal, dentro del televisor, se lastima de gravedad, cosa que Vision no logra entender del todo y no le causa gracia. Y seguramente mucho recuerdan haber visto este episodio pero no recuerdan exactamente cuál, es.

Este capítulo de Malcolm es el segundo episodio de la temporada 7, llamado "Health Insurance" o en español "Seguro Médico" y nos presenta a Hal intentando controlar todo a su alrededor para que nadie salga lastimado antes de que se pueda renovar su seguro médico.

Buscando clavos sueltos, Hal recorre la casa con un martillo en mano y cuando ve uno peligrosamente salido, decide martillarlo con calma y es ahí cuando todo se le cae encima, lo que termina lastimándolo de gravedad.

¿Será que es posible conocer algún mensaje secreto de WandaVision en este episodio de Malcolm? No estamos seguros, pero si quieres ver el episodio en cuestión, recuerda que Malcolm se encuentra en su totalidad en Prime Video.