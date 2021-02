WandaVision hizo una increíble referencia a una serie de Fox en el episodio 6

Parece que Disney se puso muy creativo y muy presumido pues en el nuevo episodio de WandaVision se hace referencia a uno de sus mejores shows.

WandaVision acaba de estrenar su episodio 6 y vaya que nos ha dejado con la boca abierta, pues hay muchas cosas de las cuales hablar, pero no todas ellas tienen que ver con los personajes que podrían o no llegar a la serie, sino que hay una referencia tan especial que realmente tenemos que hablar de ella.

Cabe mencionar que en esta nota vienen spoilers, en caso de que el título no fuera lo suficientemente claro, así que si aún no has visto WandaVision, te aconsejo que veas el episodio 6 antes de seguir leyendo esta nota.

Aquí empiezan los spoilers de WandaVision

Como hemos visto con anterioridad, WandaVision avanza una década con cada nuevo episodio, por lo que en el episodio 6 ya se encuentran todos en los inicios de los años 2000 y al final de los 90. Esto se puede ver también gracias a los estrenos que hay en el cine, los cuales también son muy curiosos, pues tenemos a Los Increíbles y a Juego de Gemelas. Es decir, una familia de Superhéroes y una película sobre gemelas cómplices.

Ahora que lo pienso, Los Increíbles podrían estar anunciando la llegada de la familia super poderosa por excelencia: Los Cuatro Fantásticos.

Pero ese es tema para otra ocasión. Lo importante aquí es el intro de la serie y el tono general del episodio, pues este se basa por completo en Malcolm el de Enmedio.

El intro ni siquiera intenta ocultarlo, pues podemos ver "splashscreens" similares a las que vemos en el show de Malcolm ser usadas para presentar a los "actores" dentro de WandaVision.

Lo mejor de todo viene cuando podemos ver a Billy y a Tommy hablar directamente a la cámara, rompiendo la cuarta pared al más puro estilo de Malcolm mismo cada vez que inicia un episodio.

Todo se torna aún mejor cuando nos ponemos a pensar que esto bien pudo haber sido hecho por Disney para presumir que son dueños de Malcolm ahora y pueden jugar con la franquicia y con sus referencias a placer. Sea como sea, es una de las mejores cosas que hemos visto en años.