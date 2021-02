Valheim preview: una aventura realmente adictiva [FW Labs]

Uno de los juegos más adictivos que podrás encontrar hoy en día es Valheim, y aquí te decimos nuestras primeras impresiones con este título.

Valheim es toda una experiencia, lo digo en serio, pues no solamente tiene algunos de los mejores elementos de RPG en cuanto a combate y exploración se refiere, sino que el hecho de poder construir es algo que te dejará pegado a tu equipo mucho tiempo. Lo digo en serio.

Sin duda, algo que tienes que probar

Este juego es básicamente un juego de rol en donde deberás encontrar mucho recursos para poder construirte herramientas, armas, comida, ropa y hasta un refugio. A medida que vas avanzando y recolectando más recursos, podrás construir incluso aldeas u otras edificaciones con una libertad increíble.

Parece poco esto, pero sumado a la exploración de un mundo lleno de vida y a los enemigos realmente impresionantes y otros muchos muy aterradores, es imposible no enamorarse de este título casi de inmediato.

Si bien, los visuales no son nada del otro mundo, eso no quiere decir que sea algo malo, sino que puedes aprovechar esto a tu favor para poder correr este juego en equipos que no sean tan poderosos y disfrutarlo al máximo.

Por si eso fuera poco, los mundos nunca son iguales y puedes lanzarte a la aventura de exploración y combate con otros amigos para que puedas crear una aldea capaz de vencerlo todo.

Al estar inspirado en la mitología nórdica podemos encontrar toda clase de monstruos que querrán quitarnos la vida, pero el mayor enemigo que puedes tener durante las primeras horas de juego, e incluso ya un poco más avanzado, son los árboles que te pueden caer encima al talarlos con un hacha que te costó trabajo crear. Suena feo, tal vez, pero es lo mejor de la vida cuando logras vencer a un jefe extremadamente demandante y al final lo que te mata es un árbol.

Además cuenta con clima dinámica y tanta variedad de lugares a explorar que básicamente nunca te dan ganas de dejar de jugar. No miento, es un juego realmente muy bueno y si tienen la oportunidad, juéguenlo, no se van a arrepentir.