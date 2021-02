Twitter desarrolla funciones de pago para el acceso a contenidos exclusivos

Liberarse de los anuncios digitales es la meta. Twitter estudia la implementación de un nuevo modelo de monetización al crear funciones que permita suscripciones de pago.

Las funciones de pago que habilitaría Twitter fueron reveladas en un reportaje de Bloomberg donde se destaca que la compañía lleva estudiando está posibilidad desde hace varios años, pero ahora puede ser el momento más idóneo.

"Twitter, según se piensa, se beneficiaría de una fuente de ingresos separada que no depende tanto de la publicidad de marca. La base de usuarios de la empresa en EE. UU., Su mercado más valioso, también ha comenzado a estabilizarse, lo que significa que no puede depender simplemente de agregar usuarios a los ingresos por jugos", señala el reporte del medio estadounidense.

Twitter entraría a una nueva etapa de servicios con sus usuarios al habilitarle una función donde las personas puedan pagarle a los usuarios que siguen por contenido exclusivo. Un mecanismo muy conocido en plataformas como OnlyFans o Patreon.

También se estudia la posibilidad de cobrar por los servicios que ofrece Tweetdeck que durante muchos años ha sido totalmente gratis y de gran beneficio para aquellos medios que programan tweets.

"Para explorar opciones potenciales fuera de la venta de anuncios, varios equipos de Twitter están investigando ofertas de suscripción, incluida una que usa el nombre en clave "Rogue One", según personas familiarizadas con el esfuerzo. Al menos una idea que se está considerando está relacionada con las "propinas", o la capacidad de los usuarios de pagar a las personas que siguen por contenido exclusivo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son internas", adelantó en el mismo texto Bloomberg.

El programador italiano, Alessandro Paluzzi, filtró las imágenes de la función "Rogue One" que está vinculado con los servicios de suscripción que ahora los usuarios podrán realizar.

#Twitter is working on "Rogue One" 👀

ℹ️ It should be something related to the subscriptions. pic.twitter.com/rrRiDi9WSv

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 9, 2021