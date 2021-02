Twitter desarrolla una función donde se abren salas con chat de voz

La novedad que trae Twitter para este año podría ser la gran noticia para muchos de sus usuarios, porque se trata de algo totalmente diferente dentro de la plataforma.

Twitter ahora ha decidido incorporar salas de chat con voz donde se pueden conectar varios usuarios.

La red social del pajarito azul compartió un video en el que muestra el uso de Space, una nueva función que permite a sus usuarios interactuar mediante sales de chat con voz.

aye we’re live! what up y’all, we're the team behind Spaces––a small experiment focused on the intimacy of the human voice🧵

— Spaces (@TwitterSpaces) December 17, 2020