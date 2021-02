Adiós al capitán Sir Tom Moore, el sereno combatiente contra el COVID-19

Tom Moore tenía 99 años cuando comenzó su desafío: dar 100 vueltas al circuito de 25 metros en su jardín antes de cumplir los 100 años. El objetivo final era recaudar 1.000 libras esterlinas (aproximadamente 1.300 dólares) para el NHS, el Servicio Nacional de Salud británico.

Recaudó 45 millones de dólares.

Este martes, con 100 años, el capitán Sir Tom Moore falleció en su hogar en Reino Unido, informó su hija Hannah Ingram-Moore.

Había sido hospitalizado en Bedford tras dar positivo por coronavirus.

Moore, nacido en Keighley en 1920, era constructor y maestro. Trabajó en ingeniería civil hasta que fue reclutado para luchar en la Segunda Guerra Mundial.

Su unidad combatió en la India y Birmania contra el Ejército Imperial Japonés. Moore alcanzó el grado de capitán.

Tras la guerra, Moore se dedicó a formar a su familia, además de participar en la industria de la construcción.

Su salto a la fama ocurre en 2020, durante la pandemia del coronavirus. Moore, previamente, había sufrido de cáncer y de una fractura de cadera que ameritó que fuera hospitalizado.

Durante todo ese tiempo hizo amigos en el hospital, ganándose el cariño del personal.

Con la explosión de casos de coronavirus en Inglaterra y los duros momentos que vivía el Servicio Nacional de Salud británico, Moore decidió poner su granito de arena.

Por eso inició la campaña para recaudar fondos para el NHS. Alcanzó los 45 millones de dólares gracias al porte de 1.5 millones de personas, según reseñó la BBC.

Su acción también inspiró a muchas personas a hacer lo mismo, generando más ingresos para el sistema sanitario.

La Reina Isabel II decidió nombrarlo Caballero, en una ceremonia realizada el 17 de julio de 2020.

Este martes, el Palacio de Buckingham tuvo palabras para el fallecido héroe. “Su Majestad disfrutó mucho conocer al Capitán Sir Tom y su familia en Windsor el año pasado. Sus pensamientos y los de la Familia Real están con ellos”.

The Queen is sending a private message of condolence to the family of Captain Sir Tom Moore.

Her Majesty very much enjoyed meeting Captain Sir Tom and his family at Windsor last year. Her thoughts and those of the Royal Family are with them. pic.twitter.com/nl1krvoUlW

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 2, 2021