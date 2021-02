Estos TikTokers creen que la nieve un invento del gobierno y hacen experimentos muy peligrosos

No es la primera vez que los TikTokers sacan teorías de conspiración masivas, pero en esta ocasión están poniendo en riesgo sus propias vidas.

Los TikTokers son algo muy especial y ahora parece que han llegado a extremos que no eran posibles. Y no estamos juzgando a todos por igual, pues habrá quienes realmente hagan contenido de calidad o que hayan ido a la escuela, pero lo que veremos a continuación simplemente hace que perdamos la fe en la humanidad de manera extrema.

Experimentos peligrosos

La nueva teoría de los TikTokers antes mencionados nos dice que la nieve es falsa y que fue creada por Bill Gates para destruir Texas. Literalmente, no nos lo estamos inventando.

De acuerdo a la teoría, si el hielo que ha estado causando estragos en Texas fuera real, entonces se podría derretir al ponerlo en contacto directo con el fuego, pero como no se derrite y no se transforma en agua, han empezado a decir que no es hielo, sino que es plástico. Y eso es lo que han estado tomando como prueba irrefutable de que el hielo es falso.

La realidad es otra completamente, pues existe algo que se llama sublimación, el cual es un cambio del estado de materia que ocurre cuando se quema el hielo directamente, aquí pasa de un estado sólido a un estado gaseoso de manera inmediata sin pasar por el estado líquido.

Y aunque ya se le ha informado a los TikTokers sobre esto que, para ser honestos, debieron aprenderlo hace muchos años, muchos de ellos siguen sin creer que eso sea cierto y le siguen reclamando a Bill Gates (no sé porqué siempre es a él) que haya hecho caer plástico desde el cielo para querer controlar el clima de todo el mundo.

Y decimos que están poniendo en riesgo sus vidas con estos experimentos porque involucran fuego. Al ser personas que creen que el creador de Windows Vista ha logrado hacer caer plástico del cielo como por arte de magia, darles fuego es como darles un arma y tarde o temprano algo malo puede pasar. Y seguramente culparan a Bill Gates de eso también.