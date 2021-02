The Mandalorian: Pedro Pascal reacciona a la nominación de su serie a los Globos de Oro 2021

Pedro Pascal revienta las redes sociales con su reacción tras anunciarse la nominación de The Mandalorian a la mejor serie dramática para los Globos de Oro 2021.

Con el anuncio de los nominados a los premios de los Globos de Oro 2021 se destaca la predominancia de plataformas de streaming como Netflix o Disney Plus. El servicio del Ratón Mickey en realidad no logró una cantidad masiva de consideraciones, pero sí tuvo un espacio para su joya de la corona: The Mandalorian.

La serie que ha salvado al universo de Star Wars participa en la categoría de mejor película de drama y las reacciones entre los fans no se hicieron esperar.

Pero hubo una persona en especial que nos llamó la atención: el buen Pedro Pascal, protagonista de la propia serie.

Pascal habla

A través de su cuenta oficial de Twitter Pedro Pascal ha reaccionado al anuncio de la nominación de The Mandalorian para los Globos de Oro 2021.

Y no podría ser más entrañable con sus palabras, breves pero contundentes. Dignas para la ocasión y lo que representa este logro:

El comentario, que bien podría haber sido redactado por Austin Powers, ha acumulado más de 38.400 likes y una interacción de más de 4.600 conversaciones.

En su tuit menciona directamente a Jon Favreau y Dave Filoni, las dos mentes maestras detrás de esta serie que vino a sacudirnos por completo con el cierre de su segunda temporada. Esta es la lista completa de nominados en la categoría donde compite la producción:

Mejor serie dramática de televisión

The Crown

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Ratched

Francamente la serie tiene buenas posibilidades de ganar considerando las demás contrincantes. Aunque dependerá de la postura de quienes voten.

Pronto sabremos la respuesta.