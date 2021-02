The Last of Us: todo sobre Bella Ramsey, la actriz que será a Ellie en la serie

El rostro de Bella Ramsey aunque no luzca como el de Ellie en The Last of Us tal vez te resulte familiar. Esta es la trayectoria de esta joven actriz.

HBO nos tomó a todos por sorpresa con la revelación de que Pedro Pascal, el mismísimo protagonista de The Mandalorian, sería el encargado de encarnar al querido Joel Miller en la adaptación de The Last of Us como serie.

Curiosamente, junto con este anuncio también se reveló quien interpretaría a Ellie. Aunque el dato pasó relativamente desapercibido por la presencia de Pascal.

Sin embargo también sería oficial: la coprotagonista de esta producción sería la joven actriz Bella Ramsey.

De dónde conocemos a Bella Ramsey

Si el nombre y rostro de esta chica te luce familiar es porque efectivamente lo más probable es que la hayas visto compartiendo reparto también con Pedro Pascal en la serie de Game of Thrones.

Ahí Ramsey interpretó a Lyanna Mormont, y fue el papel que la catapultó a la fama para luego migrar a la serie The Worst Witch, donde participó en más de 40 episodios.

Su voz es muy distintiva y desde 2018 protagoniza también Hilda, la serie animada de Netflix. Pero en realidad nunca cesó su relación con HBO.

Este 2020 la vimos en la nueva adaptación de la saga de His Dark Materials con el papel de Angelica y ahora es fichada como Ellie para The Last of Us.

En la trama original del videojuego ella tiene 14 años de edad y Bella Ramsey cuenta actualmente con 18. Lo que plantea la duda franca sobre si adaptarán su look para lucir menor, o si habrá algún cambio en el personaje.

Bella tiene un rango actoral amplio y posee el talento suficiente para darle vida al personaje de Ellie. Será interesante ver lo que la producción y el resto del reparto lograrán.

La serie de The Last of Us se estrenará en algún punto de 2021. Muy probablemente sobre la recta final del año.