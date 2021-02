Tesla - Bitcoin: Elon Musk ha ganado en 10 días más que lo vendido en autos en 10 años

Elon Musk decidió, a través de Tesla, invertir en Bitcoin, apostando en grande, y las ganancias se multiplicaron. Según estimados, en 10 semanas la compañía ha ganado más que en 10 años vendiendo los vehículos eléctricos.

Enero fue el mes del gran impulso de Tesla y Musk a Bitcoin. No solo a través de las redes sociales, donde un click del magnate genera olas de reacciones.

La compañía había anunciado una inversión de 1.500 millones de dólares en las criptomonedas durante todo el mes.

Bitcoin has a market cap of $860B that now exceeds Tesla at $815B.

This makes sense because Tesla made more profit in owning Bitcoin for 10 days than selling cars for 10 years.

— Chadford Whitmore VI (@PunchableFaceVI) February 10, 2021