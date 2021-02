Esta teoría asegura que en realidad vivimos en el año 1724: ¿cuál es su argumento?

Cuenta con detalles basados en hechos históricos y científicos. Se llama la Hipótesis del Tiempo Fantasma.

Se llama la Hipótesis del Tiempo Fantasma, y por ahora no es más que eso: una simple teoría. Para algunos es totalmente descabellada. Mientras que para otros tiene ciertos argumentos científicos, a los que hay que prestarle atención. En consecuencia, te vamos a explicar esta extrañísima teoría conspirativa. La idea es que saques tus propias conclusiones.

Reseña IFL Science, que la idea nace de un científico llamado Heribert Illig, en 1991. Además, sus pruebas y argumentos fueron reforzados por el Dr. Hans-Ulrich Niemitz, en 1995. En primer lugar, se pensaba que el Papa Gregorio XIII, encargado de introducir el calendario gregoriano, había errado varios cálculos astronómicos, en el año 1.582.

Sin embargo, estos dos científicos, muestran argumentos más "comprobables". Es decir, que da pie para realizar investigaciones más profundas. Pero en concreto, los presuntos errores del Papa y las pruebas de los investigadores tienen algo en común: de ser cierto, hay 300 años perdidos en la historia. Por lo tanto, el año que se encuentra en curso sería el 1.724. A cualquiera "le vuela la cabeza", escuchar o leer dicha información.

El argumento de la teoría

A forma de entrada para los interesados, el Dr. Niemitz afirma que la Edad Media "NO existió". Sí, el no lo coloca en mayúscula. Es como que desde el principio vas a hablar con un abuelo, de esos que tienen mucha sabiduría, pero que en varias partes de su cuento, por una razón que no entiendes, va a comenzar a pelear contigo. Sin embargo, no deja de ser interesante.

Entonces, en el trabajo de investigación, del cual te dejamos el enlace por si quieres echarle un ojo, Hans Ulrich, que no tiene nada que ver con el personaje de Dark, aunque también se hable de tiempo (pero de otro tipo de tiempo), le pide a los lectores de su artículo "que sea paciente, benevolente y abierto a ideas radicalmente nuevas".

Ahora sí, el argumento de la teoría

Reza el estudio que hay un periodo fantasma de aproximadamente 300 años entre el 600 d.C y el 900 d.C. Afirman que puede ser por un error de cálculos, mala interpretación de documentos o una "falsificación deliberada de los acontecimientos históricos".

Dicen que la arquitectura de la época, los artefactos que se describen en las pinturas y libros, pertenecen a otros períodos. Y como argumento principal, colocan de ejemplo la Capilla Carolingia de Aquisgrán. Detallan que la forma de construir los arcos de esta edificación no tiene precedentes. Mientras que sus predecesores aparecieron 200 años después.

Por lo tanto, en una época donde la forma de diseño arquitectónico era todo uniforme, incrementa la teoría de los investigadores. Después explican otros detalles como "pasillos arqueados, los coros con arco ascendente y la bóveda de cañón ascendente".

Suma a sus presunciones que hay una falta gigantesca del registro del avance del Islam, en el Oriente Medio. Además de la repentina desaparición y posterior aparición de un pueblo judío entre los años 711 y 796.