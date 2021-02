Telegram: De esta manera puedes convertir tus audios en textos

Este truco es ideal para usarlo durante reuniones.

Telegram es una plataforma que, junto a WhatsApp, permite el intercambio de mensajes entre los usuarios.

Ese intercambio generalmente es de texto, pero los audios cada vez toman más frecuencia y se convierten en una constante en los chats.

De manera que si no tienes ganas de escribir un mensaje tan largo y la otra persona no quiere que le envíes notas de voz, pues no te preocupes que existe un bot que piensa en ti.

Las cinco grandes ventajas para la salud de consumir café y té Tomar café (o té) puede tener algunos beneficios saludables

Bots convertidor

Cómo hemos mencionado anteriormente, los canales de bots de Telegram es un plus que ofrece la plataforma a diferencia de WhatsApp.

En estos canales robotizados encontrarás múltiples funciones como descargar música, hasta ver tus series favoritas.

En este caso será un canal Bots quien precisamente te ayudará a convertir en texto esos audios largos que deseas grabar.

iPhone con pantalla plegable ya tendría año de lanzamiento y no falta mucho Parece que el iPhone de pantalla flexible y plegable está más cerca de lo que todos creemos. Así lo sugiere la más reciente filtración con una fecha tentativa de lanzamiento.

El nombre del canal es @voicy y para su funcionamiento debes unirte y luego:

Pulsar el micro para grabar el mensaje.

En ese momento, @voicy transcribirá todo tu mensaje a texto de forma simple usando la inteligencia artificial.

Nota: Es posible que el canal puede tener equivocaciones en la sintaxis o de alguna tilde, igual lo puedes editar.