Steam: aprovecha estas 5 ofertas del año nuevo lunar

Hay grandes descuentos actualmente en Steam gracias al año nuevo lunar 2021 y aquí te presentamos 5 ofertas muy interesantes que debes probar.

Actualmente y hasta el 15 de febrero, Steam tiene descuentos extremadamente interesantes que no debes dejar pasar por nada del mundo, pues entre juegos indie y juegos triple A, puedes encontrar algo que sea de tu gusto a un precio muy bajo.

Aquí te presentamos 5 ofertas que debes aprovechar antes de que desaparezcan de la tienda de juegos.

Cyberpunk 2077 – 10%

Este RPG en primera persona te pone en los zapatos V, quien debe encontrar la manera de salvar su vida mientras recorre las calles de la increíble Night City. Sin duda la versión de PC es la mejor que puedes encontrar actualmente.

Monster Hunter World – 34%

Uno de los mejores juegos que ha hecho Capcom en tiempos recientes, pues no solamente es muy divertido, sino que es muy dinámico y sus visuales no tienen igual. Así que lánzate a la aventura tú solo o con amigos para cazar grandes monstruos en un mundo lleno de vida.

Red Dead Redemption II – 33%

Uno de los mejores representantes de su género es sin duda Red Dead Redemption II, en donde podemos explorar el viejo oeste de la manera que se nos antoje. No solamente tienes una gran libertad, sino que las misiones son extremadamente buenas y los personajes aún mejores.

DOOM Eternal – 67%

El marine más violento de todo regresa en esta aventura que te dejará al filo de tu asiento en todo momento, y es que DOOM Eternal es la experiencia de DOOM definitiva que debes probar al menos una vez en tu vida. Todo está perfectamente trabajado y la acción no para nunca. Sinceramente es de los juegos más recomendables que pudimos encontrar.

Ori and the Will of the Wisps – 67%

Para terminar con algo menos violento pero no menos entretenido, tenemos la secuela de Ori, en donde será nuestro deber encontrar nuestro camino a casa en este Metroidvania con visuales extremadamente bellos. Si no has jugado nunca a este título, realmente te estás perdiendo de mucho.