Spotify añade nuevas funciones a su versión para artistas y comienza a incursionar en las historias

Cómo si fuera poco una nueva aplicación pretende implementar en su plataforma las historias. Esta idea, que nació en un principio de Snapchat, y que después se regó por Instagram, Facebook, WhatsApp y más reciente por Twitter, ahora llega a Spotify. El servicio de streaming tiene disponible esta función, por ahora, solo disponible para artistas.

Informa el portal Slash Gear que esta función se ha estado probando desde el año pasado. En primer lugar, se llamó Storyline y solo estuvo disponible para grandes exponentes de la música. Detallan que artistas como Kelly Clarkson y Jennifer López tuvieron acceso a la función.

Por lo tanto, ahora la han revelado en sus redes sociales y las identificaron como Spotify Clips. En cuestiones de derechos de autor no tiene problema, porque puede usar la extensa lista de reproducción en su biblioteca.

"Estamos presentando nuevas formas para que los artistas usen listas de reproducción para compartir sus historias con los fans", escribieron en un posteo de su cuenta oficial en Twitter.

Al igual que en las redes sociales donde ya se implementa esta modalidad, se trata de videos cortos. En los mismos, los artistas podrían reaccionar a un tema en específico o una determinada lista de reproducción.

"Spotify Clips debutará en aún más listas de reproducción de Spotify, con artistas en videos cortos que les permiten poner su propio sello en una experiencia de lista de reproducción", finalizaron.

We're introducing new ways for artists to use playlists to share their stories with fans ✨

Spotify Clips will debut on even more Spotify playlists, featuring artists in short videos that let them put their own stamp on a playlist experience 🎥 #SpotifyStreamOn pic.twitter.com/sgHTWV244W

— Spotify for Artists (@spotifyartists) February 22, 2021