Antes de pagar Spotify Hi-Fi prueba con este test virtual y certifica que tus oídos están preparados para captar la calidad

No todos los sistemas auditivos están preparados para la experiencia.

Hace un par de días Spotify anunció que lanzará un nuevo plan con mejor calidad de audio. Así mismo como lo estás leyendo. No es que va a actualizar su software para añadir la modificación, no. Va a lanzar un plan que va a ser más costoso y lo que ofrecen dentro de este, es que la música tiene calidad de CD. Se llama Spotify Hi-Fi y antes de aventurarte en esta modalidad, chequea tus niveles auditivo, pues probablemente no percibas diferencia.

9To5Mac destaca en su portal una información de suma importancia. Dicen que no todos los sistemas de audición de las personas están calificados para captar la mejora de Spotify. Entonces, por mucho que decidas pagar la suscripción, te puede pasar que no escuches diferencia en referencia a lo que ya tenías.

Explican en el medio citado que la audición va perdiendo su calidad a medida que envejecemos. A eso, además, hay que sumarle que si estás dispuesto a pagar por este plan, es por que eres maniático del sonido. Por lo tanto, seguramente pasas bastante tiempo con auriculares en tus oídos.

En consecuencia, eso hace que quizás tu aparato auditivo ya haya perdido la capacidad de captar las diferencias.

"Si usted es como la mayoría de los entusiastas del audio (…) probablemente no podrá escuchar la diferencia. Acabo de hacer la prueba con unos auriculares de 400 dólares y fallé", dijo Naiper López, escritor de otra reseña en The Next Web.

El test de Spotify Hi-Fi

En Internet hay varios sitios que ya implementaron este tipo de test. Pero en FayerWayer elegimos este que aparece en la reseña mencionada. Ingresa a este enlace y verifica con tus propios oídos si captas la diferencia.