Spider-Man 3: se confirma el nuevo nombre oficial de la película

Por fin tenemos el nombre oficial de Spider-Man 3 y se confirma que los tres nombres anteriores fueron un trolleo masivo. Aquí te diremos el nombre oficial.

Después de tres grandes trolleos, Spider-Man 3 por fin tiene un nombre oficial de la película y es gracias a ello que podemos comenzar a especular de qué tratará y cómo es que se podría conectar con todo lo que actualmente está pasando en el universo cinematográfico de Marvel.

Muchas casas

Después de que recibimos tres nombres de parte de los actores involucrados en Spider-Man, por fin tenemos un cuarto nombre y esta vez oficial, pues se publicó directamente desde la cuenta de Spider-Man junto a un video. Aquí tienen el video en cuestión para quienes no lo han visto.

Así es, Tom Holland mismo se burla del hecho de que le dieron un nombre falso de la película gracias a que se la pasa haciendo spoilers de todas las producciones en las que está involucrado. Al mismo tiempo podemos confirmar que el nuevo título oficial de Spider-Man 3 es "No Way Home" que en español significa "Sin Camino a Casa" y eso podría adelantar muchas cosas de lo que veríamos en esta tercera entrega.

Pero antes de ponernos a especular, lo más importante de todo esto es el hecho de que se estrenará en diciembre de este mismo año, justamente en navidad pero eso no es todo, sino que será un filme que se estrenará en cines y no se ha mencionado nada aún sobre su posible lanzamiento en el servicio de streaming de Disney Plus.

Eso quiere decir que no solamente podríamos esperar a ver la continuación de la segunda película, la cuál terminó de una manera muy interesantes, sino que también es posible que las películas del universo de marvel puedan llegar todas al cine a partir de finales de año y no se estrenen por medio de Disney Plus.

Aún está por confirmarse cómo es que se estrenaría en América Latina gracias a que la pandemia parece que seguirá por mucho más tiempo acá que en Estados Unidos, pero se los haremos saber en cuanto tengamos más información de esto.