¿Shakira le enseñó informática a Bill Gates cuando era niño?

Internet es un lugar muy raro. Por un lado tenemos historias que parecerían falsas a primera vista. Como el hecho de que Bill Gates use Android. Y por el otro surgen historias que parecen ciertas a primera vista, como esta del cofundador de Microsoft y Shakira.

Y es que durante los últimos días ha crecido una historia retorcida hasta convertirse en un inexplicable fenómeno viral.

Todo gracias a una foto en donde parece que nos topamos ante una historia innegable: Shakira le dio lecciones de computación a Bill Gates cuando era niño.

Hace muchos años las redes sociales de México, Chile y buena parte de América Latina se llenaron de fotos manipuladas e historias inverosímiles en donde personajes muy populares resulta que se habían cruzado en el pasado.

Luego esa moda se apagó. Pero hace una semana exactamente Twitter y otras redes sociales se comenzaron a llenar de publicaciones con exactamente le mismo texto, fotos e historia:

Shakira in 1995 was giving Computer lessons to a kid, she said to him "never give up to your dreams" that kid was Bill Gates pic.twitter.com/lvC9yzq1Ul

— 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 (@HouseMebarak) February 23, 2021