Samsung: ¿cuáles son y que significan todas las series Galaxy?

De acuerdo a cada letra que acompaña la palara Galaxy, puedes identificar la gama del dispositivo.

Cuando vamos a comprar un celular, no sabemos la gama del equipo más allá de tener una idea por el precio. De acuerdo a su costo más o menos nos imaginamos en donde puede estar ubicado. Sin embargo, no tenemos a ciencia cierta el conocimiento y tenemos que acudir al comprador. En relación a este tema Samsung te lo identifica de acuerdo a la letra que acompaña a sus Galaxy.

Cada una de las letras que acompaña a los Samsung Galaxy está sujeta a la gama del equipo. Por lo tanto, si no tenías idea de esto, entonces te lo contamos con detalle. El propósito es que vayas a comprar los celulares y elijas con el conocimiento de lo que estás adquiriendo.

Gama de los Galaxy en Samsung

Entre estos dispositivos se van a colar las tabletas, que también tienen su lugar dentro de la gama de la marca Galaxy. Pero no te preocupes que lo vamos a identificar para que no te confundas. Además, añadimos que hay celulares que aquí serán nombrados que ya no se fabrican más. No obstante, detallaremos el celular más actual de cada serie.

Serie S: significa Supersmart, según el portal oficial de Samsung. Cuándo hablamos de la serie S, cualquiera que sea el año de su lanzamiento, estamos hablando de un gama alta. Los más recientes, son la línea de los S20 o S21.

Galaxy Note: al igual que los S20 y S21 son celulares de gama alta y en la actualidad se siguen fabricando. En el mercado están el Note 20 y el Note 20 Ultra como los más recientes, y se espera la llegada del Note 21.

Galaxy A y J: estas dos series las colocamos juntas debido a que los desarrolladores fusionaron las características en el 2019. De igual forma se detalla que aquí Samsung baja hacia gama media-alta y media baja, dependiendo del equipo. La A significa Alpha y la J, Joy (alegría).

El anuncio de la descontinuación de los J fue en 2019 y su último equipo fue el J4 Core, en noviembre del 2018. Esta familia de celulares fue sustituida por el A51 y A71, con apertura al mercado el año pasado.

Tabletas: las Galaxy Tab se ubican entre los dispositivos de la gama media-alta. Salieron por primera vez en el 2010 y se mantienen en los anaqueles de las tiendas físicas y virtuales.