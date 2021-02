Ryō Horikawa, la voz de Vegeta en Japón, cumple 63 años y seguro no sabías que también interpreta a estos famosos personajes

Este lunes 1 de febrero el mundo del anime festeja el cumpleaños de un celebre personaje. Se llama Ryō Horikawa y quizás no lo conozcas por su nombre, hasta este momento. Es el actor de doblaje, que hace la voz de Vegeta en Japón, de Dragon Ball Z y Super.

En caso de que ya lo sabías, debido a que eres un fanático extremo de los anime, te vamos a contar otras cosas de Ryō Horikawa. El actor, que este lunes llega a los 63 años y luce intacto, tiene una amplia carrera en el entretenimiento nipón.

Horikawa, además de ser Vegeta, también participó en otros anime. Incluso también incursionó en un popular videojuego que todos hemos jugado o escuchado alguna vez sobre él. Por lo tanto repasa la lista y chequea si había algo que no sabías de la voz del Príncipe de lo Saiyajines.

A Very Happy Birthday to Ryō Horikawa! The Japanese Voice of Vegeta and many other characters! He’s 63 years old today! pic.twitter.com/OxkA1VhJAB

— Dragon Ball Hype. (@DbsHype) February 1, 2021