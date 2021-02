Review de Super Mario 3D World + Bowser's Fury: obra maestra, ahora en modo portátil [FW Labs]

Un esencial para la Switch.

Super Mario 3D World es un juego espectacular que no muchos pudieron jugar, y ahora llega con un "regalito" para la popular Nintendo Switch.

Sucede que esta entrega de Mario fue la "flagship" de la Wii U, que fue un fracaso y se vendió muy, pero muy poco, es por eso que la gran N ha hecho un buen trabajo portando los mejores títulos de esa consola a la Switch. Este era un eslabón faltante que dolía.

Pasa que Super Mario 3D World es una obra maestra, y lo digo sin dudas: es la fórmula de un Mario 3D, pero en vez de ser de mundo abierto, sigue un diseño más lineal, como en Mario Galaxy, por ejemplo.

Además se introducen nuevas mecánicas como la de convertirse en gato, que da más velocidad, agarre de las paredes y la posibilidad de deshacerse de enemigos con rasguños. Suena simple, pero está tan bien logrado que es una delicia.

El juego se puede jugar de hasta 4 personas al mismo tiempo, aunque funciona mejor de a dos, y sí, ahora también es online, un golazo.

El diseño de niveles y su rejugabilidad es impecable. Los coleccionables te pueden hacer volver una y otra vez por los mismos niveles si tienes ganas. Si no es tu sabor preferido, puedes simplemente pasar y también será entretenido.

La capacidad de poder llevar el juego contigo a todos lados lo hace aún mejor. Para nosotros es un rescate profundamente necesario del catálogo de la Wii U, la oportunidad de probar un juego que muy pocos pudieron disfrutar en su momento.

Un regalo

Todo lo anterior justificaría el cartucho por sí solo, pero además incluyen una nueva aventura de mundo abierto usando el moto gráfico del juego: Bowser's Fury.

Es una aventura en un lago invernal, donde cada cierto rato Bowser despierta y se convierte en un monstruo gigantesco que, si tienes suficientes Cat Shrines (son 100 en total en el juego y con 50 ya corren los créditos finales) puedes pelear al más puro estilo de Kong vs Godzilla.

Estas peleas son un poco repetitivas a la larga, pero todo lo demás que ofrece el juego, que se divide en pequeñas islas con distintos objetivos, es increíblemente entretenido.

La propuesta es similar a Mario Odyssey, guardando las proporciones respecto a la cantidad de contenido y apartado gráfico, pero de seguro te atrapará, sobretodo si disfrutas de un buen plataformero en 3D.

En mi caso me demoré unas 3 horas y media en ver correr los créditos finales, es cortito, pero decidí ir por todo y coleccionar todo lo que se ofrece y vale totalmente la pena. Me habré demorado unas 7 horas en total. Lo pasé tan bien que no podía creer que viniera como un "extra" al otro juego que, por sí solo, ya hace valer la inversión con creces.

Consideramos esta entrega como una fundamental y casi obligatoria para los poseedores de esta consola.