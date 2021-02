Retro: esta es la primera imagen en la historia que se subió a Internet

No hay nada mejor que encontrar cosas retro para compartir, y no hay nada más retro que la primera imagen que se compartió por Internet.

Lo retro es lo de hoy, aunque suene raro, pues si no fuera lo de hoy, sería actual y no retro… Espera, creo que ya me confundí. El asunto es que conocer mucho más de nuestro pasado puede ayudarnos a saber a dónde vamos como especie y como individuos.

Es por eso que dar un vistazo a la primera imagen que se subió a Internet en toda su historia es algo de verdad muy importante.

El trio más importante de Internet

El Internet es un lugar misterioso lleno de grandes cantidades de imágenes, videos y todo tipo de contenido, el cual va desde cosas que toda la familia puede ver hasta algunas que nadie debería ver en toda su vida.

Al día se suben incontables fotografías a la web y seguirle el rastro a todas es algo simplemente imposible de hacer.

Pero todo empezó por alguna parte y te mostraremos a continuación la primera imagen que se subió a Internet en toda la historia, una imágenes que es legendaria por ser… algo rara.

Esta foto se subió en el año 1992 y es gracias a ella que pudimos conocer las bondades de poder comunicarnos con otros a kilómetros de distancia.

La foto en cuestión muestra a un grupo musical cómico llamado Les Horribles Cernettes y la imagen se compartió en el laboratorio CERN en Suiza, en donde se estaba trabajando en la creación de nada más y nada menos que la World Wide Web, aquella que usamos todos los días de nuestras vidas y por la cual estás leyendo esto.

Por su parte, las chicas que ves en la foto continúan su carrera musical en YouTube hasta el día de hoy, siendo su canción más reciente una que está inspirada en la cuarentena, si quieres escucharla y ver el video, te lo dejo a continuación.