Resident Evil Village: Lady Dimitrescu y sus hijas podrían verse sin ropa de acuerdo a filtración

Parece que el sueño de muchos jugadores podría volverse realidad al poder ver a Lady Dimitrescu y a sus hijas sin ropa alguna dentro del juego.

Desde que Resident Evil Village mostró ala villana principal y a sus hijas, el Internet perdió la cabeza por completo, pues más de una persona se enamoró perdidamente de la mujer que mide casi 3 metros y sus psicópatas y góticas hijas.

Ahora parece que tenemos mucho más información sobre estos personajes y es algo que muchos amaran pero… a la vez es algo que podría no gustarle también a las mismas personas.

Información de un importante insider

El insider de Capcom conocido como Dusk Golem ha logrado filtrar con éxito muchas cosas en el pasado, y ahora tiene más información sobre el juego mismo y sobre las mujeres que ya mencionamos.

En primer lugar, parece que el juego será algo así como un Metroidvania de terror y un mundo abierto en donde deberemos ir desbloqueando la mansión con distintos objetos que conseguiremos al ir explorando nuestros entornos.

Pero sabemos que lo que te importa es lo que viene en el título de esta nota y es justamente eso lo que se menciona a continuación, pues Dusk Golem nos adelanta que el juego tendrá desnudos y contenido sexual, el cual podría causar terror a algunos.

Esto es porque al eliminar a las hijas de Lady Dimistrescu y a la misma villana, se le podrá ver por momentos desaparecer poco a poco, empezando por la ropa hasta que ellas mismas quedan descubiertas y se transforman en cientos de insectos que se van a otra habitación para reagruparse.

Esto no es nuevo en la franquicia de Resident Evil pues al ser una serie enfocada en un público adulto hemos visto escenas de esa naturaleza e incluso más explícitas en entregas pasadas, en especial en Resident Evil 6 en una batalla contra Deborah Harper, en donde no solamente se le puede ver completamente desnuda, sino que actúa de una manera muy sexual a lo largo de todo el encuentro. Así que no sería raro ver esto en la octava entrega.