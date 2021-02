Ren and Stimpy Show: Veediots! Recordando el juego de SNES de la popular serie

Directo a tu consola.

Ren and Stimpy Show: Veediots!, repasamos uno de los 4 cartuchos dedicados a esta serie de dibujos animados en Super Nintendo.



Una de las virtudes que plasma este videojuego es plasmar con justicia la serie creada por John Kricfalusi El desafío es recorrer cuatro niveles, los cuales están basados en los siguientes capítulos de este cartoon: "The Boy Who Cried Rat!", "In The Army", "Stimpy's Invention" y "Marooned".



Veediots! planteaba una alta dificultad para poder completarlo, lo que lo transforma en un título ideal para fanáticos de la serie de dibujos animados.



Esta serie animada de Nickelodeon, fue una de las mayores polémicas en los noventa.

