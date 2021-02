PlayStation 5: rumores aseguran que se lanzará un SSD este año

Parece que dentro de poco podríamos ver un SSD especial para PlayStation 5, al menos así lo aseguran algunos rumores muy interesantes.

La nueva generación de consolas tiene un problema, y eso es que tanto el Xbox Series X/S como el PlayStation 5 solamente pueden guardar una cierta cantidad de juegos dentro de ellos. Esto es debido a su limitado almacenamiento que resulta ser muy poco para juegos que cada vez son más pesados.

Esto ha hecho que los jugadores deban borrar muchos de sus juegos anteriores para poder instalar nuevos juegos junto con sus actualizaciones. Pero esto va más allá, pues incluso si quieres aumentar el almacenamiento de la consola, solamente hay ciertos SSD que funcionan de manera correcta. En el caso de XSX/S, uno de estos SSD cuesta lo mismo que una consola, pero en el caso de PlayStation no hay ninguno en el mercado.

Un rumor importante

Es gracias a todo lo anterior que Sony podría estar trabajando en un SSD exclusivo de su consola, el cual se llamará M.2 SSD y será un disco de alta velocidad con una capacidad de 825GB. Esto de acuerdo a información de parte de Bloomberg.

De hecho, tampoco es mucho almacenamiento extra cuando sabemos que solamente se podrán usar 667GB de estos.

Si has instalado juegos últimamente, en especial títulos como Call of Duty Black Ops Cold War, entonces sabrás que la memoria se llenaría en un instante, más si tomamos en cuenta los juegos que siguen llegando de manera gratuita por medio de PS Plus.

Hay algunos títulos incluso que, gracias a sus pases de temporada y contenidos descargables llegan a pesar al menos 100GB, haciendo que podamos instalar solamente 6 juegos extra si jugamos puros títulos hechos por grandes compañías.

Sea como sea, tener un disco especial para PS5 ya es una avance enorme, pues cada vez es más complicado instalar juegos nuevos o DLC. En caso de que se libere información oficial sobre este M.2 SSD, se los comunicaremos de inmediato.