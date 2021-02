Nintendo Switch: hasta un 75% en juegos familiares

Nintendo Switch tiene grandes juegos familiares y actualmente, hay algunos de ellos que tienen grandes descuentos. Aquí te presentamos 5 de ellos.

Poder jugar tu Nintendo Switch con toda la familia es algo muy importante, pues no solamente hay juegos de un jugador que todos pueden disfrutar, sino que también hay juegos multijugador que se disfrutan mucho más al jugarlos con otra persona. Es por eso que te recomendamos a continuación 5 juegos familiares en descuento.

Spyro Reignited Trilogy – 50%

El dragón morado favorito de todos regresa en esta aventura con mejores gráficos, la cual no solamente se ve bonita, sino que viene por partida triple. Seas un gran fanático de este personaje o no, estos son tres juegos realmente impresionantes y muy divertidos que no te puedes perder.

Crash Team Racing Nitro-Fueled – 50%

Hablando de clásicos, este juego de carreras es simplemente uno de los mejores que puedes encontrar actualmente en la Nintendo Switch. Puedes elegir entre una enorme cantidad de personajes que puedes desbloquear con tu esfuerzo o al pagar con ellos y hay tantas pistas y modos de juego que básicamente nunca te aburrirás. En serio, en lo personal, es mi juego de carreras favorito para la Switch.

Moving Out – 40%

El trabajo en equipo aquí es de vital importancia, pero te vas a reír tanto con todo lo que pasa que es probable que te sea complicado concentrarte. Este juego es simplemente excelente para jugar en familia y extremadamente divertido. Creo que para un fin de semana en familia hay pocos juegos mejores actualmente.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – 75%

Este es uno de los mejores juegos de plataformas en 2D para Nintendo Switch, pues fue creado por los responsables de darle vida a los Donkey Kong Country originales. No solamente es muy divertido y con gráficos coloridos, sino que también tiene su reto y deberás ser muy bueno para poder terminarlo. Amantes de los retos, esto es para ustedes.

Human: Fall Flat – 50%

Un juego que te hará soltar muchas carcajadas gracias a su humor sencillo pero efectivo y sus controles bien trabajados pero extraños a la vez. Aquí deberás controlar a unos cuantos humanos con movimientos extraños que deberán sortear todo tipo de problemas.