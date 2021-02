Nintendo Switch: hasta un 75% en juegos con criaturas espeluznantes

Dentro de la tienda de Nintendo Switch puedes encontrar grandes juegos en descuento con criaturas aterradoras. Aquí te recomendamos 5 de ellos.

Poder jugar en Nintendo Switch títulos con seres sobrenaturales y criaturas aterradoras es algo que le encanta a muchas personas, me incluyo. Por eso reuní 5 juegos que actualmente están en descuento en Nintendo Switch en donde te puedes enfrentar tus miedos mientras te diviertes.

Little Nightmares Complete Edition – 75%

Este juego ya cuenta con su secuela actualmente y si es que no has jugado el primero, te recomiendo mucho que lo hagas, en especial ahora que cuenta con un descuento tan impresionante. Los diseños de personajes, los escenarios, los encuadres cinematográficos y la sensación de escapar de todos los peligros no tiene igual.

Among Us – 30%

Aquí la criatura sobrenatural que quiere acabar con todos los tripulantes puede ser tu mejor amigo sin que tú lo sepas. Este juego multijugador se ha ganado el corazón de todos gracias a sus divertidas mecánicas y a que, para ganar, debes ser el mejor mintiendo o el mejor descubriendo las mentiras de otros. Rompe más amistades que Mario Party.

DOOM 64 – 50%

Doom no solamente se trata de gráfico ultra HD ni juegos de generación actual, sino que también cuenta con clásicos como este para el Nintendo 64, en donde podemos enfrentar a una horda de demonios que intentan acabar con nuestra vida. Pero no te preocupes, pues cuentas con tantas armas que los que deben temer son ellos.

BioShock: The Collection – 50%

Estás atrapado en las profundidades del mar con un montón de gente que perdió la cabeza y tiene poderes sobrenaturales, además de algunos seres grandes y poderosos que no dudarán en atacarte en cualquier momento. Y si quieres cambiar de aires, estarás atrapado en una ciudad flotante en donde te enfrentarás a seres aún más capaces de acabar contigo desde lo aires ¿te atreves a jugarlo?

Diablo III: Eternal Collection – 50%

No hay nada mejor que cazar demonios y seres sobrenaturales que con tus amigos, así que junta a todos para que logren derrotar a las criaturas de la oscuridad en este legendario título de acción y rol. Hay muchas clases a elegir, grandes jefes a vencer y criaturas oscuras en cada rincón. Simplemente es muy bueno.