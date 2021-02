Motorola: cinco celulares que vale la pena comprar en 2021

La compañía quiere recuperar su lugar top entre los equipos de gama media.

Motorola está entre los puntos altos de las diferentes compañías que fabrican celulares. Para el año en curso tiene un catálogo que por primera vez en mucho tiempo, muestra una amplia variedad. Sin duda alguna, comenzando por ser una de las marcas que trae la novedad de los teléfonos plegables. Por su puesto, ese celular en específico se encuentra en este listado.

Motorola Edge +

Es una de las puntas de lanza de Motorola para el inicio del 2021. El Edge + destaca por su procesador Qualcomm Snapdragon 865 y su compatibilidad con el 5G. Asimismo, por su amplia pantalla OLED que además es curva. La memoria RAM del equipo cuenta con una imponente capacidad de 12 GB y 256 de almacenamiento. Detalla Andro4All que por ahora llega con el sistema operativo de Android 10.

Moto RAZR

Sin mucha antesala, de inmediato tenemos que hablar de uno de los novedosos teléfonos plegables de la marca. El Moto RAZR que combina pasado, presente y futuro. Entrega especificaciones que vale la pena detallar.

De la pantalla es de lo que se tiene que hablar primero. Cuenta con una OLED flexible. Su tamaño en estado normal es de 6.26 pulgadas, pero después crece 2.6 más. Por su puesto que tiene compatibilidad con 5G y llega con un Snapdragon 710.

Motorola G9

En América Latina se encuentra en promoción en cada tienda Motorola a la que asistimos. Es de lo mejor, en cuanto a la relación precio/calidad que tiene la compañía. Su procesador es potente (Snapdragon 730F) y quizás solo se le puede encontrar un detalle: su RAM. Tiene solo 4GB y eso le resta un poco. Sin embargo, los compensa con sus 128 GB de almacenamiento.

One Fusion Plus

El Motorola One Fusion Plus llama la atención desde que lo tenemos en nuestras manos, por su cámara frontal. No ocupa orificios en la pantalla y esto, aunque inusual, es muy útil porque no se desperdicia espacio alguno. Las 6.5 pulgadas que tiene el equipo están completas para lo que lo quieras usar. Es una LCD Full HD para jugar, grabar o chatear.

Moto G 5G Plus

Finalmente hablemos de un celular que reúne las mejores características de los antes mencionados. Pero que, a diferencia de sus familiares, es muchísimo más económico. De hecho, el portal anteriormente citado detalla que es el más barato de los Motorola (de alta calidad) en la actualidad.

Llega con Android 10 y es la apuesta de Motorola para recuperar terreno entre los celulares gama media del mercado.