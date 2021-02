Minecraft: este es el artista detrás de las pinturas en el juego

Minecraft nos ha presentado con grandes obras de arte que provienen de un gran artista en el mundo real, aquí te lo presentamos.

Seguramente si has jugado Minecraft has decorado tu casa con algunas de las pinturas que hay en el juego, las cuales se pueden hacer con unos cuantos palos y un cubo de lana. Lo curioso es que estas pinturas no fueron hechas originalmente para este título pero tienen una historia muy interesante detrás de ellas.

Un artista como pocos

Detrás de las pinturas pixeleadas del juego más vendido del mundo se encuentran otras pinturas que… también están pixeleadas, pero no en su totalidad.

El arte que se muestra en el juego es de un artista llamado Kristoffer Zetterstrand, quien curiosamente, ya conocía a Notch desde antes de que se estrenara Minecraft o que sus pinturas fueran representadas en este juego. Esto gracias a que este artista es nadie más y nadie menos que el cuñado de Notch, o solía serlo al menos hace un tiempo.

Su arte es otra historia a parte, pues él se inspiró en muchas ocasiones en Counter Strike, título que es parte de sus obras en la vida real y algunas de las cuales incluso aparecen como pinturas dentro de Minecraft.

Su estilo combina a la naturaleza muerta y gráficos de computadora, mezclando pixel art con dibujos realistas. Sinceramente, es un trabajo impresionante que solamente ha logrado mejorar mucho con el tiempo.

Algunas de las cosas que podemos encontrar dentro de su obra se realizan por medio de collage en 3D en computadora, en donde crea un entorno en alta definición que después termina pintando él mismo mano.

Curiosamente, algunas de las pinturas que él realizó a mano basado en modelos 3D digitales, fueron digitalizadas después en Minceraft, haciendo que todas se vean mucho más pixeleadas y en algunos casos recortadas. Pero lo interesante viene cuando hay personas en la vida real, recreando el arte de Minecraft a mano para crear pinturas reales.

Es decir se crea un entorno digital que se termina recreando en la vida real y después se sube a otro entorno digital para terminar siendo recreado de nuevo en la vida real. El mundo es un lugar maravilloso.