Microsoft: ¿Por qué no existe Windows 9 pero sí Windows 10?

Después que de Microsoft lanzó su sistema operativo Windows 8 se saltó hasta el 10 para el siguiente pero ¿por qué pasó esto?

Podría sonar raro, pero hay quienes creen que el hecho de que Windows 9 no exista para nada tiene que ver con una maldición o una superstición que tienen las grandes compañías de tecnología en el mundo, la cual les impediría no usr el 9 por miedo a que sea un gran fracaso. Pero seamos honestos, el gran fracaso de Microsoft fue Windows 8 y no hizo falta que hubiera un 9 involucrado.

Entonces ¿por qué es no existe un Windows 9?

La respuesta tiene muchas capas y seguramente todas las razones que mostremos a continuación son reales, pero no necesariamente oficiales, pues no se ha dicho nada al respecto de parte de Microsoft.

Para empezar, retomemos el fracaso que fue Windows 8 con su intento de llevar el mundo touch a los ordenadores de escritorio, eliminando por completo el escritorio convencional y reemplazándolo por una pantalla llena de íconos cuadrados que contenían distintas apps.

Esto resultó ser muy confuso para los consumidores y, por ende, terminó siendo una de las más grandes decepciones de parte de la compañía.

Se cree que lanzar un producto con un nombre muy parecido a Windows 8, solo añadiendo una unidad extra, podría resultar en más confusión, pues podría haber personas que pensaran que solo se trataba de una actualización y no de un sistema completamente nuevo, haciendo que se alejen de este nuevo sin siquiera probarlo.

Sin duda tiene sentido, pues Windows 10 se siente completamente distinto, desde el nombre, a su predecesor. Esto gracias a que el número 10 significa excelencia, perfección y calidad, algo que todos percibimos sin darnos cuenta. Mientras que el 9 es muy cercano al 8, un número que se queda corto de la perfección que proporciona el 10.

Otra razón: el pasado

También se dice que decidieron no usar el nombre de Windows 9 gracias a que este nombre podría ser muy similar a nombres pasados, tales como Windows 95 o 98. Siendo que solo estaban a un número de ser iguales a los anteriores, algunos programas y productos de terceros podrían tener problemas.

Esto lo sabemos gracias a un desarrollador de Microsoft que dijo en Reddit lo siguiente:

Los rumores internos sugieren que las pruebas iniciales revelaron muchos productos de terceros que tenían códigos similares a lo siguiente: if(version.StartsWith("Windows 9")) { /* 95 and 98 */} else{

Eso quiere decir que no podrían funcionar bien o que habría muchos problemas a la hora de lanzar un nuevo producto con un solo 9, ya que mucho software podría tomarlo como que se refiere a la versión de 95 o de 98. Se cree que esta fue una manera de evitar que eso ocurriera y la mejor solución de eso era lanzando un nuevo conteo desde 10.

Estas son las dos respuestas más aceptadas, pero de nuevo, ni siquiera los desarrolladores pueden dar una respuesta 100% oficial, así que seguiremos especulando.