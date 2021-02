México investiga posible variante local del virus que causa COVID-19

Parece que una variante del COVID-19 podría ya haber llegado a México. A continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Parece que la nueva variante del COVID-19 ya podría encontrarse en México, y eso haría que este país se encuentre junto a Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil como aquellos en los que ya se encontraría este. Esto claro, en caso de ser confirmada la información.

Una posible nueva amenaza

Las autoridades de salud en México se encuentran investigando una nueva posible variante del COVID-19 en territorio mexicano, lo que supondría un problema enorme para todos los jóvenes del país, pues mientras que el virus original es menos contagioso entre esta población, la variante que se encuentra en los países antes mencionados es mucho más contagioso.

El jefe de investigación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, Ernesto Ramírez, dio a conocer que el pasado día jueves se recibieron muestras de cuatro pacientes que posiblemente tengan la variante de este virus.

“Mañana estaremos haciendo las primeras pruebas y el martes ya tenemos programada la secuenciación del genoma completo.”

Fue lo que dijo Ernesto Ramírez en una rueda de prensa. Además agregó lo siguiente.

“En dado caso de que s confirmara alguna variante de interés, o alguna secuencia genómica que pudiera ser de interés, en automático lo informamos.”

Así que por ahora solamente nos queda esperar a los resultados de las pruebas que están haciendo de los cuatro pacientes que posiblemente tengan esta variante, quienes tienen entre 30 y 60 años de edad.

Recuerda que es importante mantenerse aislado el mayor tiempo posible y solamente salir de casa cuando sea completamente necesario, pues el COVID-19 aún no se ha erradicado y no estamos ni cerca de poder controlarlo aún, así que usa cubrebocas, lávate las manos, desinfecta todo y evita las multitudes en la medida de los posible, pues no solamente tu salud corre riesgo, sino que es la salud de todos a tu alrededor.