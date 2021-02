Seguidores de la NASA encuentran un mensaje oculto en el paracaídas del Perseverance, pero hay que saber código binario para descifrarlo

La llegada del Perseverance a Marte sigue dando de que hablar. Durante el lunes 22 de febrero publicaron el primer video del descenso del rover hacia la superficie. Entonces, justo cuando la cámara apuntaba hacia arriba, descubrieron una sorpresa de la NASA. Se trata de un mensaje oculto escrito en el revestimiento del paracaídas. ¿Qué dice este misterioso mensaje?

En primer lugar, no cualquier habría logrado descifrar el mensaje. Detalla el portal Daily Mail que esto era una sorpresa para los científicos de la NASA. Sin embargo, el ojo clínico de los usuarios de las redes sociales lo anticiparon. Quizá la agencia espacial pretendía después revelarlo en una información, pero se les adelantaron.

Específica el sitio mencionado que para poder interpretar el mensaje es necesario entender código binario. Nadie, pero absolutamente nadie, sabía lo que estaba escrito. Hasta que, por supuesto, se publicó el video y quienes sí entienden este lenguaje, lo comenzaron a postear en las redes.

La frase en específico decía "Dare Mighty Things", que en español sería algo como Atrévete a cosas poderosas. Este sería un lema no oficial del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, organismo que lidera la misión Perseverance.

Daily Mail cita unas palabras escritas por el ingeniero en jefe de la NASA, Adam Steltzner, quien se sorprendió por la rapidez de los usuarios. "¡Parece que Internet ha descifrado el código en algo así como 6 horas! Oh Internet, ¿hay algo que no puedas hacer?", posteó sorprendido.

It looks like the internet has cracked the code in something like 6 hours! Oh internet is there anything you can’t do? For those who just want to know: #Mars2020 #CountdownToMars pic.twitter.com/yTJCEnbuLY

— Adam Steltzner (@steltzner) February 23, 2021