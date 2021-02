¿De dónde salió el meme del gato que está invadiendo Internet?

A través de las redes sociales, un nuevo meme que tiene a otro gato como protagonista, comenzó a invadir todo Internet. Se trata del rostro de un felino que aparece con una mirada tímida y confundida. Quienes entienden la referencia explotan de risa de inmediato. Sin embargo, los que no conocen el origen, les cuesta encontrarle la gracia. Por lo tanto, te vamos a contar de qué se trata, para que no te agarre distraído cuando lo veas en Twitter.

El meme nace de un blooper que ocurrió en una videollamada laboral. Otro más de los incontables que se han suscitado durante la pandemia del coronavirus. La diferencia de este es que no se trató de una falta de respeto en vestimenta, ni nada por el estilo.

Simplemente fue un abogado que sufrió la manipulación en la configuración, probablemente por parte de un niño. Y eso se combinó con su falta de pericia para la tecnología.

Reseña CNet que se llevaba a cabo un procedimiento legal en el estado norteamericano de Texas. Debido a la emergencia sanitaria conocida, la reunión estaba pautada a realizarse por Zoom. Entonces, cuando todos se comenzaron a conectar, algo curioso llamó la atención de los participantes, incluso del usuario víctima.

En una de las pantallas, el rostro no era el de un ser humano. Gracias a los filtros en estas aplicaciones, aparecía un gato blanco. Inmediatamente al notar que el filtro estaba activado, expresó: "Estoy aquí en vivo. No soy un gato".

Ante la obviedad del asunto, el resto de los presentes demostraron que el momento que les hizo gracia. Sin embargo, no fue objeto de burla y ayudaron a quitar el filtro, con la intención de desarrollar la audiencia con normalidad.

El mismo Juez Roy Ferguson, del condado de Texas, celebró la profesionalidad con la que se manejó el tema y lo hizo público en su misma cuenta de Twitter.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021