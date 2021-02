MCU: este video viral sincroniza Avengers: Endgame con WandaVision y todo cobra sentido

Una de las mejores noticias que nos ha traído el 2021 es el regreso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) a través de WandaVision. La serie exclusiva de esta franquicia para Disney Plus.

El arranque de esta serie, debemos admitirlo, fue un poco irregular. Ya que los primeros episodios eran geniales como ejercicio de tributo a viejas sit-coms. Pero no parecían contribuir nada a la mitología de estos cómics.

Por fortuna las cosas por fin tomaron forma y rumbo a partir del cuarto episodio. De modo que ahora todo ha escalado a un nivel frenético y las filtraciones están a la orden del día, así como las teorías.

ALERTA SPOILER: si por algún motivo no van al corriente con la serie recomendamos discreción para leer lo que sigue a continuación.

El cuarto episodio de esta serie nos ayudó a comprender el punto exacto del tiempo en el que se ubica la trama de WandaVision: por lo menos tres o cuatro semanas después del momento en el que Hulk trajo a todos de vuelta con el Guantelete del Infinito.

Esto lo sabemos gracias al personaje de Monica Rambeau, quien marca los periodos exactos de la trama. De modo que a partir de ello el usuario de Twitter @GuggaLeunnam, tuvo la idea de editar un genial video que sincroniza la película de Los Vengadores con los hechos paralelos de esta serie:

#WandaVision SPOILERS!

I synchronized both scenes from The Blip: pic.twitter.com/zSqWzcn0Dc

— Gugga Leunnam (@GuggaLeunnam) January 29, 2021