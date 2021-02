MCU: este es el orden de todas las películas y series de Marvel en la Fase 4

Título Fecha de estreno mundial Película o Serie

WandaVision 2021, enero 15 Serie de Disney+

The Falcon and the Winter Soldier 2021, marzo 19 Serie de Disney+

Black Widow 2021, mayo 7 Película

Loki 2021, junio 11 Serie de Disney+

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 2021, julio 9 Película

What if… 2021, en verano Serie de Disney+

Eternals 2021, noviembre 5 Película

Spider-Man: No Way Home (with Sony) 2021, diciembre 17 Película

Hawkeye 2021 Serie de Disney+

Ms. Marvel 2021 Serie de Disney+

Thor: Love and Thunder 2022, febrero 11 Película

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 2022, marzo 25 Película

Moon Knight 2022 Serie de Disney+